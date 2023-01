Migranti: Ue, Commissione non finanzierà muro con Turchia In Bulgaria. 'Spetta a Stati decidere come ptoteggere frontiere'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 GEN - La Commissione europea non finanzierà la costruzione di un muro tra la Bulgaria e la Turchia. "La Commissione non finanzierà muri", ha detto il portavoce Eric Mamer nel corso del briefing quotidiano con la stampa, interpellato al riguardo. "Spetta agli Stati membri determinare quali sono i modi migliori per adempiere ai loro obblighi di protezione delle frontiere. L'Ue è lì per sostenerli in questo quadro. La Commissione finanzia misure e azioni, che contribuiscono alla buona protezione dei suoi confini, comprese le infrastrutture mobili e fisse" ma "non finanzierà la costruzione di muri".



Con "muro", ha poi chiarito in un secondo momento, "stiamo parlando di una infrastruttura fissa che tiene fuori le persone", ha chiarito. "Fatto di mattoni o di qualsiasi altro materiale - ha aggiunto Mamer -. Quando si parla di recinzioni è una cosa diversa. Ma al di là delle parole stiamo parlando del fatto che (non) finanzieremmo un'infrastruttura che consideriamo un muro, cioè qualcosa che tiene fuori le persone". Va ricordato che "in ogni caso gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che le persone che cercano un rifugio sicuro in Europa possano venire in Europa a registrare la richiesta di asilo, quindi si tratta di questioni che non sono semplicemente bianche o nere". (ANSAmed).