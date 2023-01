Siria: Opac, uso di armi chimiche è inaccettabile

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GEN - "L'uso di armi chimiche a Douma e altrove è inaccettabile e costituisce una violazione del diritto internazionale", ha dichiarato in una nota il direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac), Fernando Arias. Nella relazione si punta in particolare modo sulle responsabilità dell'aviazione militare governativa siriana.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti, almeno un elicottero dell'aeronautica militare siriana ha sganciato due barili di gas velenoso sulla città di Duma nel contesto della guerra intestina e regionale che infuria in Siria dal 2011. Dal canto loro, il governo siriano e quello russo, che sostiene da anni il contestato presidente siriano Bashar al Assad, hanno ripetutamente affermato che l'attacco è stato organizzato invece da siriani sul posto pagati dagli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto complotto occidentale per mettere in cattiva luce il governo di Assad. (ANSAmed).