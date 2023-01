Tunisia:si rafforza iniziativa dialogo lanciata da sindacato Partiti aderiscono a road map Ugtt per uscire da crisi politica

(ANSA) - TUNISI, 27 GEN - Diversi partiti politici, organizzazioni e personaggi pubblici hanno annunciato in una dichiarazione pubblica intitolata "del 26 gennaio" di aderire all'iniziativa di dialogo nazionale lanciata recentemente dal potente sindacato Ugtt insieme a Ordine nazionale degli Avvocati (Oat) e Lega tunisina per la difesa dei diritti umani (Ltdh), per sviluppare una road map per far uscire il Paese dalla crisi politica e economica attuale. Tra gli aderenti la Coalizione Soumoud, l'associazione Moultazimoun, il partito Al Massar, il Partito socialista, Sghaier Zakraoui, Yadh Ben Achour, secondo i quali "l'iniziativa mira a difendere le conquiste delle persone, i loro diritti economici e sociali, lo stato di diritto garantendo l'alternanza pacifica del potere, preservando il ruolo delle organizzazioni della società civile e dei partiti politici nella vita pubblica e rispettando la collettività e l'individuo libertà"ò Il fine è "lavorare, con tutti i mezzi pacifici possibili, per fermare il processo avviato dal 25 luglio 2021 (dal presidente Kais Saied ndr)". (ANSA).