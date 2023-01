Blinken a Ramallah, Usa contro estensione insediamenti

TEL AVIV - Gli Usa si oppongono ad ogni "azione unilaterale" delle due parti che rappresenti un ostacolo alla soluzione dei 2 stati e questo "include l'estensione degli insediamenti, la demolizione delle case e la violazione dello status quo nei luoghi santi". Lo ha detto, citato dai media, il segretario di Stato Usa Antony Blinken nell'incontro con il presidente Abu Mazen a Ramallah. Blinken ha detto che i palestinesi fronteggiano "un orizzonte di speranza" che si sta restringendo.



"La completa fine delle azioni unilaterali israeliane, in violazione degli accordi firmati e del diritto internazionale, è il principale punto per restituire un orizzonte politico", ha detto dal canto suo il presidente Abu Mazen nell'incontro con Blinken. Il presidente palestinese - dopo aver riaffermato la "responsabilità di Israele per quanto sta accadendo oggi" - ha sottolineato che "il popolo palestinese non accetterà la continuazione dell'occupazione per sempre. La sicurezza regionale non sarà rafforzata dissacrando le santità, calpestandone la dignità e ignorando legittimi diritti a libertà e indipendenza".



Abu Mazen - citato dall'agenzia Wafa - ha poi aggiunto: "abbiamo preso una serie di decisioni, che abbiamo iniziato ad attuare per proteggere gli interessi del nostro popolo, dopo aver esaurito tutti i mezzi con Israele, per fermare le sue violazioni, la deroga dagli accordi firmati e le sue azioni unilaterali". "Siamo pronti - ha sottolineato - a lavorare con l'amministrazione americana e la comunità internazionale per ripristinare il dialogo politico per porre fine all'occupazione israeliana" per uno Stato nei confini del 1967 e Gerusalemme Est come capitale.