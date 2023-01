Corte Ue, 'mandato arresto leader catalano Puig va eseguito' Puigdemont, per l'estradizione ora è 'Game Over'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 31 GEN - "Un'autorità giudiziaria esecutiva non può, in linea di principio, rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base del fatto che l'autorità giudiziaria chiamata a processare la persona ricercata nello Stato membro emittente non è competente a farlo". E' quanto si legge in una sentenza della Corte di Giustizia Ue sul ricorso della Corte suprema spagnola contro le autorità giudiziarie del Belgio' per il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto per l'esponente indipendentista catalano, Lluis Puig, fuggito con Carles Puigdemont in Belgio nel 2017. Puig, a differenza di Puigdemont, non gode dell'immunità alla quale gli eurodeputati hanno diritto.



"Tuttavia - spiega la Corte Ue - un'autorità giudiziaria deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se constata l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel sistema giudiziario di quello Stato membro" o se constata che "l'autorità giudiziaria chiamata a processare la persona ricercata in quello Stato membro non è competente".



"La sentenza di stamattina posso spiegarla con una sola frase: per l'estradizione è game over". Così l'eurodeputato e leader indipendentista catalano Carles Puigdemont ha reagito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo i casi di estradizione dal Belgio verso la Spagna degli indipendentisti catalani. "Oggi la Corte di giustizia dell'Unione europea blinda ciò che noi diciamo da cinque anni, che in Spagna manca il rispetto dei diritti fondamentali", spiega Puigdemont. "Continuo a credere nell'indipendenza della Catalogna, perché la Catalogna è una nazione e tutte le nazioni hanno il diritto all'auto determinazione", aggiunge il leader catalano parlando alla stampa raccolta all'Eurocamera.(ANSAmed).