Tunisia: saranno 25 le donne nel prossimo Parlamento

TUNISI - Saranno 25 le donne nel prossimo Parlamento tunisino, che conterà in tutto 161 deputati. E' quanto emerge dai risultati preliminari del secondo turno delle elezioni legislative di domenica scorsa, resi noti dall'Alta Autorità Indipendente per le elezioni (Isie). Si tratta di una percentuale del 15,5% circa, rispetto al 26% alle elezioni del 2019 e al 31% del 2014. Da una prima analisi dei dati il 5,19% dei futuri deputati ha meno di 30 anni, il 42,21% tra 30 e 45 anni, il 44,16% tra 46 e 60 anni e l'8,44% ha più di 60 anni.



Tunisia: affluenza all'11,4%, presidente minimizza L''affluenza alle urne finale al secondo turno si attesta all'11,4%, ha comunicato l'Isie, che ha rivisto al rialzo di un punto percentuale la cifra data in precedenza, un tasso storicamente basso che il presidente Kais Saied ha minimizzato in un video diffuso nella tarda serata di ieri. "Dobbiamo interpretare questo basso tasso in modo diverso e cercare di capire", ha detto il presidente. "Il 90% dei cittadini non ha votato perché il Parlamento non significa più niente per loro", ha aggiunto. "Nell'ultimo decennio il Parlamento è diventato un'istituzione lesiva dello Stato. La reazione è stata quindi l'astensione perché non si fidano più di questo tipo di istituzione". Saied ha poi commentato che "alcuni faranno una lettura diversa dei risultati, ma questo non ci riguarda e suscita solo la nostra indifferenza. Il nostro spessore popolare è maggiore. Quello che stanno facendo è un grande tradimento al popolo tunisino oltre al ricorso agli stranieri. La Tunisia è dei tunisini e i traditori pagheranno un caro prezzo... Ci aspetta un grande lavoro e rispettiamo le scadenze e gli impegni".