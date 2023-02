Mosca mette in guardia Israele su invio armi a Kiev 'Chiunque le invii è obiettivo legittimo', dopo frasi Netanyahu

(ANSAmed) - ROMA, 01 FEB - La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replicando a quanto dichiarato da Netanyahu, ha affermato: "Quando si tratta di forniture di armi (all'Ucraina), non classifichiamo i Paesi in base alla geografia. Diciamo che tutti i Paesi che consegnano armi devono capire che considereremo (queste armi) come obiettivi legittimi per le forze armate russe", ha detto. (ANSAmed).