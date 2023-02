Presidente Ciad da Netanyahu, domani apre ambasciata Israele Il premier: si rafforzano i legami fra Israele e Africa

(ANSAmed) - ROMA, 01 FEB - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ricevuto il presidente del Ciad Mahmat Idriss Deby Itno, che si trova in Israele per inaugurare domani l'ambasciata d el suo Paese. Nel loro incontro Netanyahu ha rilevato che due a nni fa l'avvio dei rapporti diplomatici assieme con il padre d ell'attuale presidente, Idris Deby, ha rappresentato "uno sviluppo oltremodo importante" essendo il Ciad "un Paese di importanza centrale nel cuore dell'Africa".



Netanyahu ha aggiunto che la cooperazione fra i due Paesi "rientra nel ritorno di Israele nell'Africa, e dell'Africa in Israele. Abbiamo - ha poi rilevato - obiettivi comuni di sicurezza, prosperità e stabilità. E l'apertura dell'ambasciata indubbiamente li riflette". (ANSAmed).