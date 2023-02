Summit Marocco-Spagna per 'dare slancio a nuove prospettive' Madrid e Rabat sanciscono un riavvicinamento dopo periodo teso

(ANSAmed) - MADRID, 02 FEB - Un vertice per "mettere le basi al futuro del rapporto" tra Marocco e Spagna e dare a questa relazione bilaterale un "nuovo slancio" verso "nuove prospettive". È questa, secondo i capi di governo dei due Paesi, Aziz Akhanouch e Pedro Sánchez, l'essenza della "riunione di alto livello" tenutasi oggi a Rabat tra le due parti, la prima di questo tipo da otto anni a questa parte. Nell'occasione, i due esecutivi hanno firmato 19 accordi.



Il summit è stato presentato da Sánchez come un appuntamento chiave per "consolidare una nuova fase" della relazione bilaterale tra Spagna e Marocco, dopo un lungo periodo di tensioni diplomatiche legate soprattutto alle prese di posizione divergenti sul conflitto del Sahara occidentale. Questione che ha comportato per Madrid diversi grattacapi nel tempo: ad esempio, quando la Spagna, nel 2021, ha deciso di ospitare nel Paese il leader del Fronte Polisario Brahim Ghali, ammalatosi di Covid, una mossa per nulla ben accolta dalle parti di Rabat.



Ma una svolta è arrivata nella primavera del 2022, quando la Spagna ha modificato la sua tradizionale posizione di neutralità rispetto al conflitto tra Marocco e il popolo saharawi, accettando le rivendicazioni sovraniste marocchine sul Sahara Occidentale. Da quel momento, le tensioni con il vicino di casa meridionale si sono progressivamente stemperate: prova ne è, in tal senso, la sostanziale riduzione del numero di sbarchi di migranti provenienti dal Marocco sulle coste spagnole, in particolare quelle delle isole Canarie.



Quasi dieci mesi dopo, i due Paesi hanno dunque stabilito che era arrivato il momento di "rafforzare l'adesione" di entrambi a "un rinnovato processo di cooperazione", come l'ha descritto in un comunicato Rabat. Gli accordi siglati toccano svariati aspetti, dal controllo delle frontiere allo sviluppo delle relazioni bilaterali: attenzione privilegiata è stata data, spiega Madrid in una nota, alla questione migratoria, con l'obiettivo di "aprire nuove vie di migrazione regolare".



(ANSAmed).