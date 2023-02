ANSAmed - Agenda settimanale dal 6 al 12 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 3 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 6 al 12 febbraio: LUNEDI' 6 FEBBRAIO CITTA' VARIE - Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili.



VENEZIA - Ue, il commissario Olivér Várhelyi consegna alla Libia le navi Search and Rescue.



PARIGI - Incontro sul Libano con rappresentanti americani, sauditi, del Qatar ed egiziani.



ADRIA (VENETO) - Cerimonia di consegna alle autorità libiche di una motovedetta 'classe 300' di nuova fabbricazione, nell'ambito del progetto europeo Sibmmil, con il commissario Ue Olivér Várhelyi, i ministri degli Esteri Antonio Tajani, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la ministra degli Esteri libica, Najila El Mangoush.



BRUXELLES - Ue, i ministri per gli Affari europei si incontrano per discutere del prossimo vertice.



BRUXELLES - Ue, la vicepresidente Margrethe Vestager incontra in videoconferenza Matjaž Han, ministro sloveno per lo Sviluppo economico e la tecnologia.



MARTEDI' 7 FEBBRAIO IL CAIRO - Tavola rotonda sugli investimenti in energia sostenibile nel Mediterraneo in particolare nel settore dei trasporti marittimi, organizzato da meetMED II.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager riceve una delegazione di membri del Parlamento spagnolo.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Vĕra Jourová riceve il Ministro di Stato greco Georgios Gerapetritis.



MERCOLEDI' 8 FEBBRAIO NEW YORK - Onu, conferenza sulle donne nel mondo musulmano.



GIOVEDI' 9 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager riceve Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.



MARRAKESH - Hotel Mamounia, apre dopo tre anni di assenza la Fiera d'arte africana contemporanea 1-54 (fino al 12).



VENERDI' 10 BRUXELLES - Ue, il commissario Nicolas Schmit riceve Nabil Abu Jaish, ministro del Lavoro palestinese.



SABATO 11 CITTA' VARIE - Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.



DOMENICA 12 Nulla da segnalare (ANSA).