Libano: Duquesne a Beirut prepara incontro di Parigi Lunedì nella capitale francese delegati Usa, Riad, Qatar, Egitto

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 FEB - La Francia si prepara al prossimo incontro di Parigi sul Libano, al quale lunedì prossimo parteciperanno nella capitale francese anche rappresentanti americani, sauditi, del Qatar ed egiziani, con colloqui in corso in queste ore a Beirut da Pierre Duquesne, diplomatico francese incaricato di coordinare gli sforzi transalpini per sostenere la contestata elite libanese. Come riferiscono oggi media di Beirut, nelle ultime ore Duquesne ha assicurato al premier uscente Najib Miqati che si recherà a Washington per discutere con gli Usa su come esentare il Libano dalle sanzioni imposte alla vicina Siria. Queste, di fatto, bloccano l'attuazione dell'accordo energetico, sulla carta finanziato dalla Banca mondiale e che prevede la fornitura di gas egiziano e di elettricità giordana tramite il corridoio siriano al disastrato sistema energetico del Libano, paese in default finanziario da tre anni.



Prima di giungere ieri a Beirut per una visita di due giorni, l'alto diplomatico francese si è recato in Egitto e in Giordania, due attori chiave dell'accordo energetico raggiunto formalmente l'anno scorso. Duquesne ha anche esortato le autorità libanesi ad avviare le tanto attese riforme strutturali per sbloccare l'aiuto di tre miliardi di dollari in 4 anni promessi dal Fondo monetario internazionale. (ANSAmed).