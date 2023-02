Ministra francese Boone, 'migranti tema europeo, non nazionale' In audizione a camere parlamento italiano

(ANSAmed) - ROMA, 03 FEB - "Il tema migratorio si può risolvere solo a livello europeo altrimenti non possiamo mantenere la libertà di circolazione dei cittadini e delle aziende. E' un tema europeo, non nazionale". Lo ha detto il ministro di Stato francese per gli Affari europei, Laurence Boone, in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Politiche Ue di Senato e Camera. (ANSAmed).