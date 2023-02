Austria, veto a summit Ue senza misure concrete su migranti Nehammer: 'Ci sia un chiaro impegno o bloccheremo conclusioni'

(ANSAmed) - ROMA, 08 FEB - "Abbiamo finalmente bisogno di un impegno chiaro e inequivocabile a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a utilizzare le risorse finanziarie corrispondenti dal bilancio dell'Ue per questo. È necessario adottare misure concrete". In caso contrario, "l'Austria non sarà in grado di sostenere la dichiarazione finale del vertice Ue". Lo ha detto, in un'intervista al Die Welt, il cancelliere austriaco Karl Nehammer in vista del summit dei 27 previsto per domani a Bruxelles. Vienna, assieme ad altri 7 Paesi, ha inviato una lettera alla Commissione in cui chiede più finanziamenti per la protezione dei confini. (ANSAmed).