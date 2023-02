Spagna: Vox punta a una mozione di sfiducia contro Sanchez Abascal vuole proporre un 89/enne ex comunista come sostituto

(ANSAmed) - MADRID, 08 FEB - Il partito ultra-conservatore spagnolo Vox sta "lavorando per arrivare a un accordo che permetta di presentare una mozione di sfiducia storica" contro il governo del premier Pedro Sánchez al Congresso dei deputati: è quanto confermato, attraverso un tweet, dal leader della formazione Santiago Abascal. Indiscrezioni sulla volontà di Vox di provare a far cadere il governo Sánchez attraverso una mozione di sfiducia, che in Spagna, secondo la Costituzione, prevede la presentazione di un candidato alternativo alla presidenza da parte dei proponenti, si susseguono da settimane.



Come fatto trapelare da Vox stesso, il partito ne sta discutendo con l'economista Ramón Tamames, 89enne ex esponente del Partito Comunista, con l'obiettivo di convincerlo ad accettare la posizione di candidato alternativo a premier.



"Abbiamo bisogno di un po' di pazienza", ha affermato Abascal.



Uno degli ostacoli principali per la formazione ultra-conservatrice è che, al momento, non ha sostegni sufficienti per superare la soglia dei 176 voti parlamentari necessari per far prosperare la mozione.



Vox dispone di 52 deputati. Il partito di Abascal aveva già tentato di sfiduciare Sánchez nel 2020, senza riuscirci. Da parte sua, l'attuale premier era invece stato protagonista della mozione di sfiducia che gli permise, nel 2018, di far cadere il governo del popolare Mariano Rajoy e di sostituirlo alla Presidenza. (ANSAmed).