Meloni, 'Ue rafforzi controlli e gestisca dossier migranti'

BRUXELLES - "L'Europa deve controllare i suoi confini esterni e concordo su qualsiasi misura che possa aiutare a controllare l'immigrazione illegale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo e rispondendo ad alcuni media internazionali. "Abbiamo bisogno di strumenti diversi, in base ai diversi confini. Io chiedo di prendersi cura del confine sud, marittimo e credo che dovremmo essere d'accordo sul fatto che l'Ue deve gestire la migrazione e non è stato fatto negli anni scorsi. Noi sosterremo le richieste degli altri e spero che verranno sostenute le nostre", ha aggiunto.



Sul dossier migrazione "sono stati già fatti dei passi avanti", ha affermato Meloni sottolineando come, se guardiamo al passato, sul fatto che la questione migratoria "è una questione europea", quello di oggi "è un'enorme passo avanti".



"Passi avanti enormi sono stati fatti anche sul tema della specificità del confine marittimo. Negli ultimi 5 o 6 anni immaginare che ci fosse una tale presa di coscienza da parte del Consiglio europeo era difficile, credo sia un ottimo punto di partenza frutto di un importante lavoro italiano, non solo politico ma anche diplomatico. Quindi sono abbastanza ottimista", ha spiegato.