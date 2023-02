Sisma Siria: Onu, tregua subito per facilitare gli aiuti

GINEVRA - L'Alto Commissario per i diritti umani ha chiesto "un cessate il fuoco immediato" in Siria per facilitare gli aiuti alle vittime del terremoto che ha devastato parte del Paese lunedì. Volker Türk sollecita "un cessate il fuoco immediato in Siria e il pieno rispetto dei diritti umani e degli obblighi del diritto umanitario in modo che gli aiuti possano raggiungere tutti", si legge in un tweet dell'Alto Commissario.



Intanto media siriani affermano che il governo siriano è pronto a inviare tramite la Mezzaluna rossa un convoglio di aiuti umanitari alle zone del nord-ovest fuori dal controllo governativo e in mano a insorti cooptati dalla Turchia. I media citano fonti interne alla Mezzaluna rossa siriana, i cui vertici sono di nomina governativa. "Il convoglio è pronto ma finora non è potuto passare a causa dell'opposizione da parte dei miliziani delle zone ribelli", affermano le fonti da Damasco citate dai media filo-governativi.