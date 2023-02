Israele: a Gerusalemme protesta contro riforma della giustizia Aula intanto dà primo via libera a contestata norma sui giudici

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 FEB - Mentre alla Knesset viene data una prima approvazione alla contestata riforma dell sistema giudiziario voluto dal governo di destra di Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme si è radunata una massiccia manifestazione di protesta contro il provvedimento, davanti al parlamento.



Un'approvazione in orima lettura avvenuta tra le furibonde reazioni dei deputati dell'opposizione che hanno denunciato come la norma violi la democrazia e il bilanciamento dei poteri. Alle proteste dentro l'Aula si stanno accompagnando ora quelle di fronte il Parlamento. Molte persone stanno tentando di raggiungere la Knesset nonostante le strade adiacenti siano state chiuse dalla polizia. La maggior parte degli slogan invocano più democrazia.



Anche a Tel Aviv - ma non solo - ci sono state manifestazioni e blocchi stradali. I treni in partenza dalla stazione per Gerusalemme sono stracolmi di manifestanti. In molti sono costretti ad attendere a causa dell'affollamento il convoglio successivo.



La dimostrazione - come quelle che da settimane si tengono in molte parti di Israele il sabato sera - è stata indetta da organizzazioni del mondo produttivo: dalle start up, alle associazioni degli avvocati, a quelle dei medici e del mondo della sanità, della scuola, ad altre del settore privato.



(ANSAmed).