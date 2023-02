Tunisia: islamico Ennhadha denuncia altri 'arresti arbitrari'

TUNISI - Il partito islamico Ennahdha, che si oppone al presidente Kais Saied, ha condannato in un comunicato "gli arresti arbitrari e la persecuzione degli oppositori del potere golpista di Kaïs Saïed e di ogni libera voce mediatica". Il riferimento è agli arresti, avvenuta ieri sera, che hanno riguardato il vice presidente di Ennhadha, Noureddine Bhiri, e il direttore generale della principale radio privata del Paese, Mosaïque FM, Noureddine Boutar. Tra i fermati, secondo l'agenzia Tap, anche il politico e avvocato Lazar Akremi, ex del partito Nidaa Tounes, e ministro consigliere del primo ministro nel governo del premier Youssef Chahed nel 2020. Nell'ambito di un'operazione lanciata lo scorso fine settimana dai servizi di sicurezza tunisini, erano già stati arrestati attivisti politici, ex magistrati e un influente uomo d'affari.



Bhiri, ex ministro della Giustizia, era già stato detenuto in quanto sospettato di terrorismo, per più di due mesi all'inizio del 2022, cinque mesi dopo il colpo di mano del presidente Saied che aveva sospeso il Parlamento con una maggioranza di deputati di Ennahdha. Sabato scorso la polizia tunisina, secondo i media locali, ha arrestato "per attentato alla sicurezza dello Stato", l'uomo d'affari Kamel Letaïef, molto influente negli ambienti politici e per lungo tempo eminenza grigia del deposto presidente Zine el Abidine Ben Ali. Sono stati inoltre arrestati Abdelhamid Jelassi, ex leader di Ennahdha; l'attivista e politico di Ettakattol, Khayam Turki; l'ex procuratore generale, Bechir Akremi; l'ex presidente della Corte di Cassazione, Taieb Rached.