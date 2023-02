ANSAmed - Agenda settimanale dal 20 al 25 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 17 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 20 al 25 febbraio: LUNEDI' 20 FEBBRAIO GERUSALEMME - Manifestazione di protesta davanti alla Knesset contro la riforma giudiziaria presentata dal governo di Benyamin Netanyahu.



ATENE - Visita del capo della diplomazia Usa, Antony Blinken.



ABU DHABI - Al via il Summit globale delle donne (fino al 23).



NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sulla situazione in Medio Oriente e in Nord Africa.



RIAD - Ue, il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič in Arabia Saudita partecipa al "Forum umanitario internazionale di Riyadh: il panorama umanitario in evoluzione per il 2023 e oltre" e partecipa ad incontri istituzionali.



DUBAI - Salone dell'alimentare Gulfood 2023.



RIAD - Forum umanitario internazionale di Riyad.



BRUXELLES - Riunione dei ministri degli Esteri Ue.



MARTEDI' 21 FEBBRAIO L'AIA - Apertura del processo di Pjeter Shala, accusato di crimini di guerra in Kosovo.



CANNES - Esa, presentazione della navicella Euclid.



BRUXELLES - Riunione dei ministri Ue per gli Affari europei.



MILANO - Settimana della moda femminile autunno-inverno 2024.



ATENE - Pubblicazione dei dati del turismo per il 2022.



MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO ROMA - Ue, visita della commissaria per l'istruzione e la cultura Mariya Gabriel (fino al 23).



TUNISI - Seminario e incontri B2B sulla transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile in Tunisia organizzato dall'Agenzia ICE (fino al 23), con la partecipazione di decine di imprese italiane.



GIOVEDI' 23 FEBBRAIO PALERMO - Ue, visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che incontra il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e tiene un discorso alla cerimonia di apertura dell'Anno Accademico dell'Università degli Studi di Palermo.



ATENE - Conferenza ministeriale europea sulla gestione delle frontiere (fino al 24).



VENERDI' 24 FEBBRAIO VIDEOCONFERENZA - G7, riunione dei dirigenti con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



SABATO 25 FEBBRAIO PARIGI - Salone internazionale dell'Agricoltura (fino al 5 marzo).



