Grecia, scontro Syriza-governo su ipotesi doppie elezioni

ATENE - "Il premier greco non riesce a nascondere il suo spavento per l'esito delle elezioni" ed è "nel panico per il clamore suscitato a livello internazionale dalla violazione dello stato di diritto, così è arrivato a fare l'impensabile dichiarazione che l'opposizione contesterà il processo elettorale". Con queste parole, attraverso un comunicato, il principale partito della sinistra greca, Syriza, ha risposto al premier Kyriakos Mitsotakis, che durante un'intervista televisiva all'emittente Ert nella serata di ieri aveva affermato: "Tsipras ha un obiettivo: mettere in dubbio la credibilità del risultato elettorale" delle imminenti elezioni nel Paese, previste tra la primavera e l'estate. Il premier ha poi aggiunto di "non avere dubbi" sul fatto che Syriza "finirà per sostenere che il risultato è truccato".



Lo scontro tra il premier e il principale partito dell'opposizione si è concentrato in questi giorni sull'ipotesi di doppie elezioni nel giro dei prossimi mesi. Secondo la naturale scadenza della legislatura, la Grecia dovrà andare al voto entro luglio ma non è stata ancora ufficializzata una data.



Il voto si terrà secondo l'attuale sistema proporzionale semplice, ma nel caso non emerga una maggioranza di governo (come indicano alcuni sondaggi) si tornerebbe al voto con un nuovo sistema elettorale, votato dall'attuale governo di Nea Dimokratia, che prevede un bonus di seggi per il primo partito.



Durante l'intervista, Mitsotakis si è detto fiducioso che il suo partito otterrà "l'autosufficienza nel secondo scrutinio".



Dichiarazioni che hanno suscitato la pronta risposta di Syriza: "La Grecia non finirà vittima di una prolungata instabilità politica, a causa di seconde e terze elezioni, grazie a una chiara vittoria di Syriza che aprirà la strada alla formazione di un governo stabile di cooperazione progressista" si legge nel comunicato.