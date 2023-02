Onu, insediamenti Israele 'ostacolo' alla pace

NEW YORK - Gli insediamenti israeliani sono un "ostacolo" alla pace. E' la denuncia contenuta in una dichiarazione adottata all'unanimita' dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Le continue attività di insediamento di Israele mettono a rischio la fattibilità della soluzione dei due Stati", ha affermato il Consiglio nella dichiarazione, che non ha la portata vincolante della risoluzione considerata la scorsa settimana, il cui voto e' stato cancellato dopo una mediazione diplomatica Usa tra israeliani e palestinesi.

Il testo preparato dagli Emirati e che avrebbe dovuto essere messo al voto oggi chiedeva a Israele di "cessare immediatamente e completamente tutte le attività di insediamento nei territori palestinesi occupati". E ribadiva che "l'istituzione da parte di Israele di insediamenti nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, non ha validità legale e costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale". Il voto della risoluzione è stato cancellato dopo una mediazione diplomatica Usa tra israeliani e palestinesi, svela Politico.

Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche dell'Onu, in una nota inviata domenica gli Emirati avevano spiegato che stavano lavorando alla stesura di una dichiarazione che i Quindici dovevano concordare all'unanimità. "Dati i colloqui positivi tra le parti, stiamo lavorando a una bozza di dichiarazione che raccolga consensi", affermava la nota.

Politico, da parte sua, ha fatto sapere che l'amministrazione Biden e' riuscita a prevenire il voto sulla controversa bozza promossa dai palestinesi e dai loro sostenitori evitando una potenziale crisi diplomatica sugli insediamenti israeliani alle Nazioni Unite, che minacciava di oscurare gli sforzi occidentali per commemorare il primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Per evitare il voto e un probabile veto Usa sulla bozza di risoluzione, fonti diplomatiche hanno spiegato che Washington e' riuscita a convincere sia Israele che i palestinesi ad accettare in linea di principio un congelamento di sei mesi di qualsiasi azione unilaterale. Da parte israeliana, ciò significherebbe un impegno a non espandere gli insediamenti almeno fino ad agosto, mentre da parte palestinese a non perseguire azioni contro Israele presso le Nazioni Unite e altri organismi internazionali.