Von der Leyen, Sicilia pivot strategico Ue per l'energia 'E' vicina all'Africa e può essere potenza per le fonti pulite'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 FEB - "La Sicilia può diventare una potenza dell'energia pulita per l'Europa. Non solo quest'isola ha sole e vento in abbondanza: ha anche una solida base industriale nel settore delle tecnologie pulite. La Sicilia è cruciale per la transizione energetica anche per un altro motivo. A poche miglia dalle vostre coste c'è quello che potrebbe diventare un altro gigante dell'energia pulita: l'Africa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando all'università di Palermo. "È arrivato il momento di un nuovo pivot strategico dell'Europa verso il Mediterraneo", ha sottolineato.



"All'inizio di questo mese, proprio qui in Sicilia è iniziata la costruzione della più grande gigafactory solare europea, che produrrà una nuova generazione di pannelli solari.



Il nostro piano europeo per la ripresa, NextGenerationEU, contribuisce a finanziarla. Perché sappiamo che l'energia pulita è il futuro. E questo futuro si realizza qui, in Sicilia", ha spiegato von der Leyen. La numero uno dell'esecutivo Ue ha poi sottolineato le potenzialità dell'Africa nell'energia pulita.



"L'Europa deve guardare alla sponda meridionale del Mediterraneo e la Sicilia rappresenta un ponte naturale. Dall'inizio della guerra l'Italia ha compiuto sforzi ammirevoli insieme ai partner africani per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico. Anche l'Unione sta instaurando nuovi collegamenti con l'Africa attraverso il piano d'investimenti della strategia Global Gateway, finanziando ad esempio un nuovo elettrodotto sottomarino fra Sicilia e Tunisia", ha detto.(ANSAmed).