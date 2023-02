Algeria-Russia: colloqui per rafforzare cooperazione militare

ALGERI - Il tenente generale Said Chengriha, Capo di Stato maggiore dell'Esercito dell'Algeria, ha discusso della cooperazione militare e dei modi per rafforzarla con il segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione della Russia, Nikolai Patrushev. Lo riferisce la Tv di Stato algerina. Chengriha ha ricevuto l'esponente russo in visita in Algeria a capo di un'importante delegazione, precisa l'emittente riferendo che i due funzionari "si sono scambiati analisi e punti di vista su temi di comune interesse".



"Questa visita testimonia la ferma ed esplicita volontà dei nostri due Paesi di rafforzare il partenariato strategico e storico che caratterizza le nostre relazioni bilaterali, in particolare nel campo della cooperazione militare", ha dichiarato il capo dell'esercito algerino. "Credo che lo sforzo per contribuire all'instaurazione della pace e dello sviluppo sostenibile, a cui l'Algeria e la Federazione Russa sono associate, nel rispetto della sovranità degli Stati, sia pienamente compatibile con i principi consolidati e storici sulla base dei quali si sono sviluppati stretti rapporti di cooperazione bilaterale, a loro volta basati sulla fiducia reciproca e sui comuni interessi dei due Paesi", ha aggiunto.



Da parte sua, Patrushev ha sottolineato "la profondità delle relazioni storiche che uniscono Algeria e Russia", elogiando "il ruolo centrale dell'Algeria e i suoi grandi sforzi per portare pace e stabilità nella regione". La visita dell'esponente russo arriva pochi giorni dopo che la presidenza algerina aveva annunciato un'attesa visita del presidente Abdelmadjid Tebboune in Russia il prossimo maggio. L'Algeria, secondo gli osservatori, è uno dei più importanti alleati militari di Mosca nel continente africano, nonché uno dei maggiori clienti di armi russe nella regione.