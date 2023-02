Naufragio migranti: 3 Ottobre,in 10 anni solo propaganda governi Sono cambiati 7 governi e nessuno ha trovato soluzione concreta

(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - "Ancora una volta torniamo a vedere le immagini di quei corpi che galleggiano in mare, quei corpi che chiedono aiuto, quei corpi che nessuno ha voluto aiutare. Quest'anno è il decimo anniversario dalla strage del 3 ottobre: in dieci anni sono cambiati sette governi e nessuno ha trovato una soluzione concreta. Si continua a fare propaganda su queste persone. E' importantissimo che Italia ed Europa intervengano evitando di fare propaganda". Così commenta con l'ANSA l'ultimo naufragio in Calabria Tareke Bhrane, presidente del Comitato Tre Ottobre, l''organizzazione senza scopo di lucro, nata in seguito al naufragio del 3 ottobre 2013 dove al largo delle coste di Lampedusa persero la vita 368 migranti.



"Non si deve fare la guerra a chi salva le vite. Nessuno pagherà per queste morti. Mi auguro che le autorità recuperino tutti i corpi perché quello pemette l'identificazione ai familiari e di dare ai cadaveri una degna sepoltura".(ANSAmed).