Albania, intesa Serbia-Kosovo pietra miliare per pace Rama, 'continuare a lavorare per una rapida attuazione'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 28 FEB - "La pace e la cooperazione sono fondamentali per il futuro che dobbiamo ai nostri figli in questa regione devastata da secoli dalla mancanza di pace e cooperazione. Accolgo con favore il consenso delle due parti per l'accordo sul percorso verso la normalizzazione tra Kosovo e Serbia". Così il premier albanese Edi Rama in un tweet, plaudendo all'esito dell'incontro tenutosi ieri a Bruxelles nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina tra l'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier del Kosovo, Albin Kurti.



"Questa - ha aggiunto - è una pietra miliare importante per la pace regionale e incoraggio vivamente tutte le parti coinvolte a continuare a lavorare per una rapida attuazione".



"Sulla pace e la cooperazione, l'Albania è e rimarrà una ferma sostenitrice e un modello. Sosteniamo pienamente ogni sforzo per superare il passato", ha concluso. (ANSAmed).