ANSAmed - Agenda settimanale dal 6 al 12 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 6 al 12 marzo: LUNEDI' 6 MARZO MADRID - Evento dal titolo 'El mar entre tierras', presso l'Istituto Italiano di Cultura, composto da tre mostre di artisti italiani dedicate al tema del Mediterraneo (fino al 12 aprile).



IDLIB (SIRIA) - Al via il programma di vaccinazione contro il colera.



ATENE - Visita della Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo sull'inchiesta sulle intercettazioni telefoniche.



MARTEDI' 7 MARZO PARIGI - Scioperi e proteste per la riforma delle pensioni.



MANSURA (EGITTO) - Processo a carico di 3 giornalisti accusati di aver "offeso" dei parlamentari.



ESSAOUIRA (MAROCCO) - Forum mondiale delle donne per la pace (anche domani).



ROMA - Forum dal titolo 'Tunisia: destinazione di prossimità per le imprese italiane. Presentazione del parco economico di Zarzis', organizzato da Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l'Ambasciata di Tunisia.



RIAD - Ue, visita del vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans e del commissario per l'Energia, Kadri Simson.



MERCOLEDI' 8 MARZO BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans incontra Leila Benali, ministro per la Transizione energetica e lo sviluppo sostenibile del Marocco.



GIOVEDI' 9 MARZO FES (MAROCCO) - Simposio internazionale sul settore energetico (fino al 10).



BRUXELLES - Svezia e Finlandia intavolano colloqui con la Turchia per la loro candidatura all'adesione alla Nato.



VENERDI' 10 MARZO Nessun evento da segnalare SABATO 11 MARZO Nessun evento da segnalare DOMENICA 12 MARZO GERUSALEMME - Visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani che poi andrà anche a Ramallah, in Cisgiordania, in visita all'Autorità nazionale palestinese (anche il 13). (ANSAmed).