Turchia: l'opposizione si divide a pochi mesi dal voto

ISTANBUL - Meral Aksener, la leader di uno dei sei partiti di opposizione che negli ultimi mesi hanno tentato di formare un'alleanza per contrastare alle elezioni il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha fatto sapere che il suo partito non sosterrà il candidato che è stato scelto durante una riunione tenutasi ieri.

"Il tavolo dei sei non è più una piattaforma di buon senso dove si può discutere di potenziali candidati ma è diventato la scrivania di un notaio per l'approvazione di un solo candidato", ha affermato, come riporta Anadolu, la leader della formazione di centro destra nazionalista Iyi Parti, in riferimento alle consultazioni di ieri in cui è stato scelto il nome di un candidato che non è ancora stato ufficialmente rivelato ma secondo voci diffuse sulla stampa sarebbe Kemal Kilicdaroglu, il presidente della formazione di centro sinistra nazionalista Chp, il maggior partito di opposizione.

Aksener oggi ha proposto pubblicamente come candidati o il sindaco di Ankara Mansur Yavas o il primo cittadino di Istanbul Ekrem Imamoglu, entrambi eletti con il sostegno di partiti di opposizione a Erdogan nel 2019. In dicembre Imamoglu era stato condannato per insulto a pubblico ufficiale a tre anni di carcere e all'esclusione dalla vita politica ma la sentenza è stata sospesa in attesa di una decisione della corte d'Appello a riguardo.