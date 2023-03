Qatar: Ue, a inizio estate nuove regole interne su missioni Funzionari potranno accettare rimborsi terzi solo da Onu-G7-G20

(ANSAmed) - BRUXELLES, 6 MAR - La Commissione europea è "al lavoro" per "rinforzare e chiarire le regole" interne sulle missioni del suo personale e le nuove linee guida saranno pronte "all'inizio dell'estate". Lo hanno riferito due portavoce dell'esecutivo Ue, Dana Spinant e Balazs Ujvari, rispondendo a una serie di domande a proposito dei nove viaggi in Qatar del direttore generale Trasporti Ue, Henrik Hololei, spesati interamente da Doha tra il 2015 e il 2021 e finiti al centro delle cronache del Qatargate.



"Intendiamo restringere le possibilità" per i funzionari Ue "di accettare viaggi pagati da altre organizzazioni: la direzione verso cui stiamo andando è che questo sarà possibile in futuro solo se le terze parti che finanziano queste trasferte saranno l'Onu, il G7 o il G20", hanno spiegato, indicando che la stretta sarà comunque accompagnata da "un'analisi" complementare dei possibili "conflitti d'interesse".(ANSAmed).