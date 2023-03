Migranti: Tajani, seguire i soldi per colpire i trafficanti

ROMA - "Ci sono tanti interessi finanziari gestiti dalla criminalità, che se noi andiamo a colpire mettiamo un freno forte alle attività criminali, comprese quelle degli scafisti. Bisogna vedere poi se ci sono collegamenti con altre organizzazioni di altri Paesi. Follow the money è un po' la regola, quello che avevano cominciato a fare anche Falcone e Borsellino. Capire dove c'è interesse finanziario e andare a colpire lì, per arrivare alla testa. Chi c'è dietro lo scafista? Qual è l'organizzazione? Hanno connivenze con altre parti dell'Europa? Seguendo i flussi finanziari si capisce dove agire per colpire le organizzazioni" di trafficanti di esseri umani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all'estero.