Tajani, in Israele e Cisgiordania ribadirò invito a dialogo

ROMA - "Abbiamo sempre invitato tutti alla calma, i problemi non si risolvono con la violenza da nessuna delle due parti. Bisogna invece dialogare e costruire un percorso. L'Italia vuole costruire un percorso di pace e di stabilità, ribadendo che l'indipendenza e la sicurezza di Israele sono una priorità e che bisogna arrivare a dare vita a due Stati indipendenti che possano confrontarsi e discutere fra di loro". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina, ricordando che domenica e lunedì sarà in Israele e Cisgiordania, prima di proseguire per l'Egitto.



"Israele è un partner strategico del nostro Paese, abbiamo ottime relazioni. Abbiamo invitato sempre alla prudenza, anche in questo momento" di nuove tensioni in Cisgiordania. "La nostra posizione è molto chiara - ha ribadito il ministro -: due popoli, due Stati. Quindi dobbiamo far sì che non ci siano tensioni, che non si accendano nuovi focolai". "Tutta la nostra azione - ha concluso - è un'azione di pace, come dimostra anche la presenza di militari italiani al confine tra Israele e Libano".