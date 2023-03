8 marzo: Turchia vieta corteo femminista a Istanbul Blindato il centro della città, linee metropolitane deviate

(ANSAmed) - ISTANBUL, 08 MAR - Il corteo convocato da varie associazioni femministe per questa sera in occasione della Giornata internazionale della donna a Istanbul è stato vietato.



La decisione è stata presa dalla prefettura del quartiere di Beyoglu, nel centro della città sul Bosforo, secondo cui la manifestazione "potrebbe rovinare la pace e la tranquillità a livello sociale e gruppi simpatizzanti nei confronti di organizzazioni terroristiche potrebbero partecipare alla dimostrazione, mettendo in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale", come fanno sapere vari media turchi.



In linea con la decisione, le fermate della linea metropolitana che passano per i quartieri centrali della città sono state chiuse dalle 14 ora locale e sono state posizionate barriere per chiudere molte vie del centro dove sono presenti numerosi agenti delle forze dell'ordine.



Nonostante il divieto, le attiviste hanno annunciato che tenteranno comunque di marciare questa sera. (ANSAmed).