Ankara, in preparazione vertice Turchia-Russia-Iran-Siria 'Presto incontro fra presidenti iraniano Raisi e turco Erdogan'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 08 MAR - Una delegazione da Ankara visiterà Mosca la prossima settimana e avrà colloqui tecnici per preparare un incontro tra i ministri degli Esteri di Russia, Turchia, Iran e Siria. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo iraniano, Hossein Amirabdolahian, ad Ankara, durante la quale è stato annunciato che il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, "verrà presto in Turchia" per incontrare l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan.



Nei mesi scorsi Erdogan si era detto disposto ad incontrare l'omologo siriano Bashar al Assad con cui ha rotto i rapporti dopo l'inizio del conflitto in Siria nel 2011. Il leader turco aveva fatto sapere che l'incontro con Assad sarebbe stato programmato solo dopo una riunione tra i ministri degli Esteri di Russia, Turchia e Siria. Il vertice tra i capi della diplomazia di Ankara, Damasco e Mosca era già stato annunciato in gennaio ma non è poi mai stato ufficialmente programmato.



Amirabdollahian ha in programma anche di visitare alcune delle zone del sud est anatolico colpite dal terremoto del 6 febbraio che ha provocato la morte di almeno oltre 46 mila persone.



Nella conferenza stampa, Cavusoglu ha detto che "sarebbe vantaggioso che venisse firmato il prima possibile" un accordo per il rilancio del patto trovato nel 2015 sul nucleare iraniano, noto come Jcpoa. (ANSAmed).