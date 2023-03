Israele: ex capi polizia contro politica ministro Ben Gvir Canale 12, lettera a Netanyahu su timori terza Intifada

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 MAR - Venticinque ex capi e comandanti della polizia hanno scritto una lettera al premier Benyamin Netanyahu nella quale lo mettono in guardia riguardo alle politiche attuate dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir che potrebbero portare, a loro dire, ad una terza Intifada o ad una sollevazione palestinese.



Nella lettera - riferita da Canale 12 - la preoccupazione di chi scrive si riferisce alla richiesta di Ben Gvir di continuare con le demolizioni di case palestinesi costruite illegalmente a Gerusalemme est, anche durante l'imminente periodo di Ramadan, il mese sacro musulmano. Nella lettera si sottolinea che invece dovrebbero essere compiuti sforzi per ridurre quella attività durante il Ramadan come fatto negli anni passati in modo da calmare le tensioni, in genere piuttosto alte a Gerusalemme est e in Cisgiordania in quella ricorrenza.



Canale 12 ha poi riferito che il gruppo dei firmatari ha deciso di unirsi sotto lo striscione 'Salvate la polizia da Ben Gvir' alle manifestazioni settimanali di protesta contro la riforma giudiziaria avanzata dal premier Benyamin Netanyahu.



