Le proteste non fermano Netanyahu, partito per Roma

TEL AVIV - Il premier Benyamin Netanyahu è decollato per Roma nel primo pomeriggio nonostante le proteste contro la sua riforma giudiziaria che hanno cercato di impedirne la partenza. Le proteste - ha detto - sono "un tentativo di abbattere un governo eletto pochi mesi fa in modo democratico e di andare a seste elezioni. Non lo consentiremo".



Poi ha accusato l'opposizione di voler portare il Paese "all'anarchia". Sull'incontro di domani con Giorgia Meloni, Netanyahu ha spiegato che ci sarà "il tema Iran così come è stato con Macron alcune settimane fa".



Questa sera Netanyahu - che è partito con forte ritardo dall'aeroporto Ben Gurion dove ha visto il ministro alla Difesa Usa Lloyd Austin - vedrà in serata le rappresentanze degli ebrei italiani in Sinagoga. Domani mattina il premier parteciperà a un Forum economico con aziende italiane alla presenza del ministro dello Sviluppo economico e del Made in Italy Adolfo Urso. Quindi la tappa a Palazzo Chigi con un pranzo ufficiale di Stato e il faccia a faccia con la premier Meloni. A seguire le dichiarazioni alla stampa. Netanyahu ripartirà da Roma, secondo il programma, nella tarda serata dell'11, alla fine del riposo sabbatico.





Avieri contro riforma, prima punizione 'esemplare'

Prima punizione - definita dai media "di carattere esemplare" - contro i piloti militari della riserva che si sono mobilitati contro la riforma giudiziaria di ampio raggio intrapresa dal governo Netanyahu. Secondo quanto riferiscono i media, il comandante dell'Aeronautica militare gen. Tomer Bar ha ordinato la sospensione fino a nuovo ordine di un colonello della riserva.

Cronisti militari precisano che negli ultimi giorni il 'Colonnello G.' si era fatto portavoce della protesta ed aveva dato interviste televisive. Secondo Yediot Ahronot la sua rimozione ha già avuto "un effetto dirompente".

Il 'Colonnello G.' ha alle spalle decine di anni di esperienza e fino ad alcuni mesi fa, precisa il giornale, era il comandante della base militare di Ramat David, nel nord di Israele.

Nel frattempo la polizia sta operando primi arresti fra i dimostranti che oggi hanno bloccato il traffico stradale in diverse arterie di Israele. Gli arresti, secondo la televisione pubblica, sono finora 24. Altri ancora sembrano imminenti nell'importante arteria Ayalon, nel centro di Tel Aviv, che è ostruita da gruppi di dimostranti.