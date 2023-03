Migranti: documento 7 Paesi, sistema asilo va migliorato Francia, cambiare sistema ma Italia faccia di più

(ANSAmed) - BRUXELLES, 09 MAR - Un blocco di sei Paesi Ue - Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Olanda - al quale si è aggiunto la Svizzera in quanto membro Schengen, ha preparato un documento congiunto in cui si esprime "preoccupazione" per lo stato attuale del sistema di asilo comune in Europa e in particolare del trattato di Dublino. I Paesi sottolineano che "un miglioramento del sistema attuale, nell'ottica della condivisione di responsabilità, solidarietà e sincera cooperazione nell'applicazione delle regole esistenti", può creare la creazione della "fiducia comune" per arrivare alla riforma "strutturale del problema", di cui c'è bisogno.



"La Francia crede che si debba rivedere il funzionamento delle regole di Dublino, lo dobbiamo semplificare enormemente.



Le regole infatti sono molto complesse. In occasione della crisi Ocean Viking mi sono confrontato con il mio collega italiano perché l'Italia riprendeva 1 persona su 10 ed è chiaro che su questo punto si deve migliorare, ad esempio attraverso gli accordi bilaterali tra Paesi, che funzionano, e penso ad esempio a quello tra Francia e Germania. Mi vedrò la prossima settimana con il mio omologo italiano per continuare questa discussione".



Lo ha detto Gérald Darmanin, ministro dell'Interno francese, a Bruxelles. (ANSAmed).