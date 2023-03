Tunisia: presidente Saied scioglie consigli comunali E convoca prima seduta nuovo Parlamento

(ANSA) - TUNISI, 09 MAR - Il presidente tunisino Kaïs Saïed, al termine di un Consiglio dei ministri da lui presieduto ha annunciato la convocazione dei deputati alla prima seduta del nuovo Parlamento e lo scioglimento dei consigli comunali (eletti nel 2018), che verranno sostituiti con "speciali delegazioni".



Saïed ha inoltre annunciato la preparazione di un decreto relativo alla modifica del Codice dei Consigli comunali e un altro relativo all'elezione dell'Assemblea Nazionale delle Regioni e dei Distretti (seconda camera del Parlamento prevista dalla Costituzione).



In un video diffuso dalla presidenza di Tunisi, il presidente esprime la sua determinazione a proseguire sulla stessa strada fino a quando "il popolo non riavrà i suoi diritti" e afferma che "dobbiamo preservare la nostra patria dalla divisione e dalla discordia. La nostra lotta, che oggi conduciamo con la stessa determinazione e la stessa sincerità, è una lotta economica e sociale, per rispondere alle esigenze dei tunisini e non dobbiamo deluderli. La situazione finanziaria è certamente difficile, anche se non ne siamo responsabili. Tuttavia, qualsiasi scelta per affrontare questa situazione deve venire dalla volontà del popolo e non a sue spese. D'altra parte, la lotta che stiamo conducendo, a norma di legge, contro coloro che hanno abusato del Paese continuerà con la stessa forza e la stessa determinazione, fino a quando le persone non potranno riconquistare la loro proprietà e i loro diritti". (ANSA).