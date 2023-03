Turchia, 157 fermati per post 'provocatori' sul terremoto Per altre 29 persone è stato confermato l'arresto

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 MAR - La Turchia ha fermato 157 persone a causa di messaggi "provocatori" sul terremoto che ha colpito il Paese il 6 febbraio pubblicati sui social media. Le autorità turche hanno aperto inchieste su messaggi ritenuti provocazioni da parte di 1139 utenti e tra questi 157 sono stati messi in custodia mentre per altri 29 che erano già detenuti è stato confermato l'arresto ha fatto sapere la polizia turca, come riporta la tv di Stato Trt.



Nell'ambito dell'indagine, sono stati chiusi 81 siti web e account social che chiedevano donazioni per le vittime del terremoto utilizzando identità false e sono stati ritenuti responsabili di frode. (ANSAmed).