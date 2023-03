Iran e Arabia Saudita riprendono le relazioni Lo riferiscono i media di Stato di Teheran

(ANSAmed) - TEHERAN, 10 MAR - Iran e Arabia Saudita hanno trovato un accordo per ripristinare le relazioni interrotte. Lo riferisco i media di Stato iraniani.



Secondo quanto riferiscono i media di Stato, Teheran e Riad hanno concordato di ristabilire i legami e di riaprire le ambasciate entro due mesi. L'accordo sarebbe stato raggiunto durante intensi colloqui che si sono tenuti a Pechino. "A seguito di colloqui, la Repubblica Islamica dell'Iran e il Regno dell'Arabia Saudita hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche e di riaprire le ambasciate e le missioni entro due mesi", scrive l'agenzia di stampa ufficiale Irna, citando una dichiarazione congiunta. Non ci sono state conferme immediate da parte saudita. (ANSAmed).