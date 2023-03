Algeria-Ue: presidente Tebboune riceve Josep Borrell Al centro colloqui energia, commercio e sicurezza regionale

(ANSAmed) - ALGERI, 13 MAR - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ricevuto ad Algeri Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e uno dei vicepresidenti della Commissione europea. Lo riferisce un comunicato della presidenza algerina pubblicato su Facebook assieme a foto di Tebboune e Borrell che parlano in privato.



Il politico ed economista spagnolo era arrivato ieri ad Algeri per una visita di due giorni, e ha avuto colloqui con il premier del Paese nordafricano, Aymen Ben Abderahmene, che hanno toccato vari dossier, tra cui energia, commercio e sicurezza regionale.(ANSAmed).