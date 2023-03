Tunisia: il nuovo Parlamento si riunisce per la prima volta

TUNISI - Si aprono oggi i lavori del nuovo Parlamento tunisino. Si tratta di un evento importante che segna in qualche modo il ritorno alla piena vita democratica nel Paese nordafricano, pur all'interno del sistema presidenziale puro previsto dalla Costituzione del 2022. La sede del Parlamento del Bardo era infatti stata chiusa il 25 luglio 2021, dopo la sospensione dei lavori dei deputati decisa dal presidente Kais Saied.



Secondo un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, la seduta plenaria odierna sarà presieduta dal membro eletto più anziano che sarà assistito dal deputato più giovane, in attesa dell'elezione del presidente permanente dell'Assemblea. Il presidente della plenaria, leggerà l'elenco dei deputati eletti (154 sui 161 previsti) dopo i due turni delle elezioni legislative, che poi presteranno giuramento. Si procederà in seguito alla votazione alle cariche di presidente e due vicepresidenti, a larga maggioranza, con voto diretto. Qualora nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza, verrà indetto allora un secondo turno di voto tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà dichiarato vincitore il concorrente più anziano. Se il pareggio persiste, il vincitore sarà determinato da un sorteggio.



C'è curiosità tra gli esperti per il funzionamento di questo Parlamento, privo di reali poteri, la cui composizione è originale, nel senso che non vi sono tra i rappresentanti membri dei partiti. Secondo le opposizioni questo Parlamento non gode di legittimità popolare poiché è il risultato di due turni elettorali con una percentuale di affluenza alle urne molto bassa, al di poco superiore al 11% . Secondo il presidente Saied invece bisogna ragionare secondo una nuova logica e "i gruppi parlamentari sono una cosa del passato e le legislazioni devono riflettere la volontà generale e non gli interessi di certi partiti nostalgici del vecchio Parlamento o dell'ultimo decennio".