Ue-Consiglio d'Europa, al via nuovo programma Mediterraneo Due istituzioni investono 5,5 milioni di euro per democrazia

(ANSAmed) - STRASBURGO, 13 MAR - L'Unione europea e il Consiglio d'Europa hanno dato il via alla quinta fase del programma per il "Sud del Mediterraneo", che prevede lo stanziamento da qui al 2025 di 5,5 milioni di euro per sostenere le riforme democratiche nei Paesi della zona attraverso la creazione di uno spazio giuridico comune tra l'Europa e questa regione.



Con la quinta fase del programma viene istituito il "meccanismo di risposta rapida", uno strumento per la fornitura di competenze legislative a sostegno delle riforme sulla base delle richieste delle autorità partner della regione. Il meccanismo risponde a richieste basate su esigenze in un'ampia gamma di settori, tra cui le questioni costituzionali e altre aree tematiche prioritarie.



Negli ultimi 10 anni, i partner del programma (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Tunisia e Palestina) hanno aderito a 19 convenzioni del Consiglio d'Europa in settori quali la lotta alla tratta di esseri umani, la protezione dei dati personali, la prevenzione e la lotta alla criminalità economica e alla criminalità informatica, la protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, la fornitura di assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, la contraffazione di prodotti medici e reati simili che comportano minacce alla salute pubblica.(ANSAmed). (ANSA).