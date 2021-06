Tunisia vuole aderire a programma Horizon Europe Per proseguire partenariato in ricerca ed innovazione

(ANSAmed) - TUNISI, 08 GIU - La Tunisia ha ufficialmente espresso la volontà di adesione al nuovo programma quadro europeo "Horizon Europe" nell'ottica di proseguimento del partenariato con l'Unione europea, nel settore della ricerca e dell'innovazione. Lo ha annunciatonei giorni scorsi il presidente tunisino Kais Saied.



La Tunisia dal 2016 è l'unico paese del vicinato meridionale e dell'Africa ad essere partner del Programma europeo per la ricerca "Horizon 2020" e quello con il maggior numero di partecipanti ai programmi di ricerca europei. I tunisini hanno infatti partecipato 87 volte nell'ambito di 68 contributi finanziati nell'ambito di Horizon 2020, che prevede un finanziamento di 11,2 milioni di euro come contributo diretto dell'Unione europea per finanziare la cooperazione con i centri di ricerca europei. Il nuovo programma Ue a sostegno della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2021-2027 "Horizon Europe", è il proseguimento del programma "Horizon 2020". La Tunisia ha stanziato per il 2021 un budget di circa 2,4 milioni di euro del suo bilancio statale a sostegno della cooperazione scientifica internazionale. (ANSAmed)