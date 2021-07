Covid: Israele, imminente primo test mondiale vaccino orale

TEL AVIV - Israele potrebbe essere il primo Paese al mondo a sperimentare un vaccino orale contro il Covid. Lo ha anticipato al Jerusalem Post il Ceo della società farmaceutica israeliana Oramed, Nadav Kidron. Da marzo essa lavora con la indiana Premas Biotech al progetto del vaccino orale, che si basa su una tecnologia del Centro medico dell'università Hadassah di Gerusalemme. Kidron spera di ottenere nella prossime settimane l'autorizzazione del Ministero israeliano della Sanità all'avvio della sua fase sperimentale su 24 volontari che finora non sono stati vaccinati.



Il Jerusalem Post aggiunge che in Europa la Oravax Medical (che include Oramed e Premas Biotech) ha già preparato migliaia di capsule pronte per essere messe a disposizione di Israele e di altri Paesi. Secondo Kidron il nuovo vaccino (che si concentra su tre proteine strutturali del coronavirus invece della singola proteina spike utilizzata dai vaccini Pfizer e Moderna) "dovrebbe essere molto più resistente di fronte alle varianti del Covid-19" . Fra i suoi pregi sono menzionati anche la facilità di trasporto e di distribuzione su larga scala.

Questo vaccino pare dunque molto indicato per la distribuzione nel Terzo mondo.