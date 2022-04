Innovazione e automazione dei dati al Tunisia Digital Summit Esperti internazionali e stakeholder a Tunisi i 22 e 23 giugno

(ANSAmed) - TUNISI, 27 APR - Si terrà i 22 e 23 giugno, all'Hotel Laico di Tunisi, la sesta edizione del "Tunisia digital summit". Sotto lo slogan "Maturità digitale: innovazione, automazione dei dati e dei processi", la manifestazione, in modalità' ibrida, è dedicata alla trasformazione digitale e alle tecnologie emergenti in Tunisia e mira a rispondere alla pressante esigenza di essere in sintonia con le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando la vita dei cittadini, delle imprese e di vari settori dell'economia.



All'evento parteciperanno 250 tra esperti internazionali e nazionali e stakeholder digitali.(ANSAmed). (ANSA).