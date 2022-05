Serbia: Vucic e Michel a firma accordo su sostegno startup

BELGRADO - Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita oggi a Belgrado, hanno presenziato alla firma di un accordo su un progetto comune che prevede il finanziamento di gruppi serbi di ricerca e startup per un valore complessivo di 84,5 milioni di euro. A siglare il documento d'intesa, in una cerimonia al Parco scientifico-tecnologico di Belgrado, sono stati il capo della delegazione Ue in Serbia, Emanuele Giaufret, e il rappresentante della Banca mondiale a Belgrado, Dusan Vasiljevic. Presenti, oltre a Vucic e Michel, la premier serba Ana Brnabic, i ministri per l'integrazione europea Jadranka Joksimovic e dell'istruzione e ricerca Branko Ruzic, e il vicesindaco della capitale Goran Vesic.



Del valore totale del progetto, la Ue mette a disposizione 41,5 milioni di euro, mentre la Banca mondiale concede un credito di 43 milioni di euro. La sua realizzazione avverrà in collaborazione con il Fondo per la scienza e con il Ministero dell'Istruzione e Ricerca della Serbia.