Israele-Usa firmano partnership su tecnologie avanzate

TEL AVIV - Israele e Usa hanno avviato una "partnership strategica" nel campo delle tecnologie avanzate che porterà lo stato ebraico "spalla a spalla" con il suo alleato principale, l'America. Lo ha annunciato un comunicato congiunto del presidente Joe Biden - in arrivo in queste ore in Israele - e del premier Yair Lapid.



La partnership - guidata dai rispettivi Consiglieri per la sicurezza nazionale - riguarda tecnologie strategiche come intelligenza artificiale, quantum e soluzioni alle sfide globali quali il cambio climatico, il miglioramento della reattività alle pandemie e innovazione degli ecosistemi. Il tutto - è stato spiegato nell'accordo firmato dai due leader -"in accordo con i nostri interessi nazionali, principi democratici e diritti umani".