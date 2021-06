A Roma torneo calcio con italiani e stranieri per inclusione 19 giugno evento organizzato Liberi Nantes e Uefa Foundation

(ANSAmed) - ROMA, 18 GIU - Il 19 giugno presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Pietralata, a Roma, si terrà l'evento Football for Unity, giornata di sport e inclusione dedicata ai giovani, organizzata da Liberi Nantes in collaborazione con Uefa Foundation for Children, StreetFootballWorld e un ampio partenariato locale. Durante l'evento, circa cento ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, giovani appartenenti alla comunità italiana e a quelle straniere, scenderanno insieme in campo per un torneo di Football3, un modo di giocare a calcio che prevede squadre miste per età e genere e regole stabilite di volta in volta, di comune accordo tra gli avversari.



Come spiegato da Liberi Nantes in una nota, Football3 combina fair play, uguaglianza e gioco di squadra con confronto e riflessione, al fine di attivare processi di inclusione, crescita personale e sviluppo delle relazioni tra i più giovani.



L'obiettivo è che tali processi, attivati attraverso il gioco, vengano poi traslati nel quotidiano. La data del 19 giugno è stata scelta, in collaborazione con l'agenzia Onu per i rifugiati Unhcr, per aprire simbolicamente le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato che ricorre il 20 giugno.



L'evento sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 16.30 e si tiene nell'ambito del progetto Football For Unity, promosso da Uefa Foundation for Children e co-finanziato dalla Commissione Europea e incentrato sull'importanza dell'inclusione di ragazze e ragazzi provenienti da Paesi Terzi nelle comunità locali di accoglienza e sul processo di consapevolezza e crescita individuale di cui il calcio può e deve essere veicolo.



"Per Liberi Nantes, partner italiano del progetto, il lavoro svolto con Football For Unity va in continuità con un bagaglio di ormai 13 anni di sport inclusivo riconosciuto a livello nazionale e internazionale", ha dichiarato nella nota Alberto Urbinati, presidente della Liberi Nantes.



(ANSAmed).