Expo Dubai: Bolt parteciperà a piccola maratona beneficenza Ex centometrista a Dubai incontrerà anche i suoi fan

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Usain Bolt sta per sbarcare a Expo 2020 a Dubai. Il più grande centrometrista della storia, detentore del primato mondiale e ritiratosi nel 2017, sarà portato dagli sponsor come ambasciatore Gatorade sarà all'Expo per la corsa collettiva Pepsico Family Run, che porterà famiglie e atleti sul percorso di 1 km e 450 metri sabato 13 novembre per raccogliere fondi per beneficenza.



Il Gulf News sottolinea che anche Bolt metterà le scarpette e partirà per la piccola maratona che è aperta a tutti ed è gratuita, ma tutti i partecipanti sono incoraggiati a donare per gli scopi benefici della corsa. Oltre alla gara, Bolt parteciperà a un incontro con i suoi fan. (ANSA).