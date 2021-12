Tennis: tunisina Ons Jabeur positiva al covid

(ANSA) - TUNISI, 22 DIC - La campionessa di tennis tunisina Ons Jabeur, settima nella classifica Atp a novembre, prima tennista araba in assoluto (sia a livello maschile che femminile) a varcare la soglia delle migliori dieci del mondo, ha annunciato sulla sua pagina Facebook di essere risultata positiva al coronavirus, nonostante fosse vaccinata.



"Anche se sto sviluppando forti sintomi della malattia, spero di superare rapidamente questo virus e di tornare presto.



Attualmente sono in isolamento in Tunisia e appena mi riprenderò vi darò mie notizie. Abbiate cura di voi e dei vostri cari".



La scorsa settimana Ons Jabeur ha ad Abu Dhabi vinto il Mubadala Tennis World Championship (Mwtc), allo Zayed Sports City International Tennis Center. (ANSA).