Media, Abramovich compra la squadra di calcio turca Goztepe

ISTANBUL - Il miliardario russo Roman Abramovich avrebbe acquistato la squadra di calcio turca Goztepe. Lo riferiscono vari media sportivi turchi secondo cui l'annuncio ufficiale dovrebbe essere dato nella giornata di venerdì.



Già nelle scorse settimane, media turchi avevano diffuso indiscrezioni su un interessamento da parte di Abramovich per la squadra di Smirne che gioca nella Super Lig turca - equivalente della Serie A nel campionato italiano - dopo la scelta del miliardario russo di mettere in vendita il Chelsea a causa delle sanzioni contro Mosca dopo l'intervento in Ucraina.



Nel mese di marzo, due superyacht di Abramovich sono stati ormeggiati in località sulla costa turca del mare Egeo dopo che le imbarcazioni avevano lasciato porti europei per evitare eventuali provvedimenti contro i patrimoni degli oligarchi russi in Europa. La scorsa settimana, il miliardario russo è stato visto a Istanbul insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan in occasione dei colloqui organizzati dalla Turchia tra delegazioni di Russia e Ucraina.